В Якутии камеры начнут фиксировать непристегнутый ремень

Согласно требованию пункта 2.1.2 Правил дорожного движения водитель обязан, при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями.

За 5 месяцев т.г. сотрудниками Госавтоинспекции Якутии к административной ответственности привлечено около 16 тысячи водителей нарушивших требования пункта 2.1.2 ПДД. Между тем, как свидетельствует

анализ дорожно-транспортных происшествий наиболее тяжкие последствия регистрируются в тех случаях, когда водители и пассажиры не применяют средства пассивной безопасности, т.е. ремни безопасности. Сам по себе ремень безопасности не предотвращает ДТП, но его действие направлено на смягчение последствий свершившегося дорожно-транспортного происшествия, особенно тяжести травм, получаемых водителем и пассажирами.

Для обеспечения безопасности дорожного движения, снижения тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий и профилактики нарушений правил перевозки пассажиров, с 4 июля на территории республики автоматические камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД начнут фиксировать нарушения требований пункта 2.1.2 ПДД. Штраф в размере одной тысячи рублей будет направляться собственнику транспортного средства, в не зависимости от того кто не пристегнут — водитель, или его пассажиры.