В Якутии качество воды улучшилось из-за…

Меры по обеспечению готовности органов, учреждений и хозяйствующих субъектов республики к паводку и весенне-летнему сезону 2021 года, в том числе по природно-очаговым болезням, рассмотрены 22 марта на заседании Санитарно-противоэпидемиологической комиссии Правительства Якутии, проведённом вице-премьером Ольгой Балабкиной.

По информации Управления Роспотребнадзора по РС(Я), ситуация с возникновением инфекционных заболеваний в период паводка требует постоянного контроля. Это прежде всего связано со сбросом загрязнённых стоков с затопляемых участков в период весеннего половодья, что приводит к ухудшению качества воды. В этот период важно не допустить заражения людей кишечными инфекциями, дизентерией, ротавирусом, норовирусной инфекцией.

В этом году ситуация лучше. По данным Управления Роспотребнадзора по РС(Я), проведённые в 2020 году ограничительные меры в связи с новой коронавирусной инфекцией, закрытие объектов общественного питания, детских садов, развлекательных, торговых центров, перевод школ на дистанционное обучение повлияли на снижение уровня заболеваемости кишечными инфекциями установленной этиологии в два раза, неустановленной этиологии – на 40 процентов.

Кроме того, в 2020 году по сравнению с 2019 годом ситуация по качеству воды в местах водозабора источников централизованного водоснабжения улучшилась. Также на 4,3 процента уменьшилась доля проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) ведётся ежедневный мониторинг за состоянием инфекционной заболеваемости и лабораторный мониторинг за качеством питьевой воды и продуктов питания. Утверждён план госзадания на проведение лабораторного мониторинга качества и безопасности питьевой воды, продовольственного сырья и пищевых продуктов, а в период паводка лабораторный контроль будет усилен в территориях вероятного затопления и эвакопунктах. Питательными средами, диагностикумами, тест–системами и расходными материалами обеспечены в достаточном количестве.

Минздравом Якутии создан резерв иммунобиологических препаратов. В медицинские организации выданы вакцины против дизентерии, гепатита А для взрослого и взрослого населения, сибирской язвы, брюшного тифа. Также вакцины имеются в резерве.

Ольга Балабкина отметила, что к противопаводковым мероприятиям привлечены все службы. Принимаются меры по обеспечению населения доброкачественной питьевой водой. Даны поручения по формированию необходимых запасов вакцин, средств по обеззараживанию воды, медикаментов, хлора, по подготовке необходимого количества эвакопунктов. Кроме того, необходимо обеспечить готовность госпитальной, лабораторной базы медицинских организаций на случай регистрации чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера в период паводка.