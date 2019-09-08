В Якутии к 15-ти часам проголосовали на выборах более 22 тысяч человек

В Якутии на выборах глав районов и депутатов на 15 часов дня проголосовало 22549 человек. Явка на избирательные участки составила 19,36%.

Всего в списки избирателей включены 116450 человек.

По информации Центральной избирательной комиссии, на выборах глав явка избирателей составила: в Аллаиховском районе — 36,16%, Олекминском — 35,1% и Нижнеколымском — 33,12%, городском округе «Жатай» — 30,99%.

Напомним, в единый день голосования, 8 сентября в республике проходят 57 избирательных кампаний в 25 районах и в поселке Жатай. Избирают глав Аллаиховского, Олекминского, Нижнеколымского районов и Жатая, глав поселений, депутатов поселений и районного уровня.

Кроме того, в Нижнеколымском районе проводится референдум о наделении его статусом «национальный».