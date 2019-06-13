В Якутии изъято золото стоимостью более 18 млн рублей

Сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) изъято промышленное золото стоимостью более 18 млн рублей.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в районе поселка Беркакит Нерюнгринского района остановлена автомашина марки «Toyota Nadia». У пассажира в рюкзаке обнаружено и изъято золото в виде слитков в количестве 7 штук. Вес изъятого ценного металла составил свыше 6,7 кг. Согласно котировке Центрального банка Российской Федерации стоимость золота составляет около 18,5 млн рублей, что является крупным размером.

Следственным подразделением УФСБ России по Республике Саха (Якутия) в отношении задержанного лица возбуждено уголовное дело за незаконное хранение и перевозку золота.

По данным следствия, он намеревался вывезти драгметалл за пределы Якутии с целью незаконной продажи.