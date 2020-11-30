В Якутии изъята крупная партия марихуаны

В ходе отработки оперативной информации, полученной в рамках возбуждённого ранее уголовного дела, сотрудниками Мирнинского линейного отдела полиции Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте был выявлен 48-летний житель города Ленска, который следовал на автомобиле по направлению в родной город.

В салоне автомобиля был обнаружен и изъят полимерный пакет с растительной массой зеленого цвета, имеющей специфический запах.

По заключению сотрудников экспертно-криминалистического центра Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте, изъятая масса является марихуаной. Вес растительного наркотика составил порядка трех килограммов, что является крупным размером.

В ходе допроса задержанный не признал свою вину, воспользовавшись правом, предусмотренным статьей 51 Конституции Российской Федерации, он отказался от дачи показаний.

По данному факту следственным отделом Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств…)

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.