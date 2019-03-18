В Якутии изъята крупная партия контрафактной водки

Почти 700 бутылок контрафактной водки изъяты полицией города Нерюнгри.
Сотрудниками ДПС около одного из торговых павильонов по ул. Чурапчинской была остановлена автомашина под управлением 51-летнего жителя г. Нерюнгри.
В салоне автомашины полицейскими обнаружена алкогольная продукция без сопроводительных документов и с признаками контрафактного происхождения. 688 бутылок водки изъяты и направлены на исследование. Экспертиза подтвердила контрафактное происхождение изъятого алкоголя.
В ходе проверки также установлено, что алкогольная продукция предназначалась для дальнейшего розничного сбыта.
Возбуждено уголовное дело.
Источник: Пресс-служба ОМВД России по Нерюнгринскому району