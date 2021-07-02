В Якутии изверг шокировал даже бывалых полицейских

Фото Чурапчинского МСО СУ СК РФ по РС (Я) с места происшествия

В Усть-Алданском районе Якутии мужчина изнасиловал ребенка и набросился с топором на полицейского.

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего ранее неоднократно судимого жителя Усть-Алданского района республики по признакам составов преступлений, предусмотренных п. “б” ч. 4 ст. 131 УК РФ – изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста и ст. 317 УК РФ – посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Следствием установлено, что утром 28 июня 2021 года в правоохранительные органы Усть-Алданского района поступило телефонное сообщение от жительницы одного из сел, которая сообщила о том, что ее муж в состоянии алкогольного опьянения со своими тремя малолетними детьми закрылся в доме изнутри и не открывает двери.

По приезду на место происшествия дежурного наряда на неоднократные требования сотрудников полиции открыть дверь мужчина отказался, выбежал в сторону участкового уполномоченного полиции с ножом и топором и, угрожая ему убийством, бросил в него топор, а также нанес по кузову транспортного средства множественные удары острием топора, повредив фары, лобовое и боковые окна.

Когда он направился в сторону участкового уполномоченного с ножом и топором в руках, высказывая при этом угрозы убийством, участковый достал из кобуры табельное оружие системы «Пистолет Макарова» и предупредил нападавшего о намерении применить оружие согласно положениям федерального закона «О полиции», на что мужчина не отреагировал.

Полицейский произвел два предупредительных выстрела в воздух, однако мужчина продолжил движение и в связи с реальной угрозой жизни полицейский произвел в его сторону три выстрела, одним из них попав в живот нападавшего.

Получив огнестрельное ранение, мужчина вошел в дом и заперся изнутри. Сотрудники полиции взломали дверь, проникли внутрь и задержали его, а после прибытия бригады скорой помощи передали медикам.

На место преступления выезжала следственно-оперативная группа в составе руководителя Чурапчинского межрайонного следственного отдела, следователя-криминалиста отдела криминалистики регионального СКР и оперативных сотрудников полиции.

При проведении проверки данного факта следователи выяснили, что в течение нескольких лет подозреваемый совершал изнасилования несовершеннолетней девочки. На данный момент установлено четыре факта преступления. В настоящее время девочка проживает с матерью, ей оказывается психологическая помощь.

Злоумышленник находится в хирургическом отделении больницы под наблюдением врачей.

В рамках расследования следователи осуществляют комплекс следственных и процессуальных действий — проведен осмотр места происшествия, в ходе котрого изъяты гильзы от патронов, нож, два топора, а также иные предметы, представляющие интерес для следствия. Устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.