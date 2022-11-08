В Якутии изверг изнасиловал 6-летнюю девочку

Житель Булунского района Якутии осужден к длительному сроку лишения свободы за преступление против половой неприкосновенности малолетней девочки.

Доказательства, собранные Арктическим межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия), явились достаточными для вынесения обвинительного приговора 41-летнему мужчине, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Следствием и судом установлено, что в октябре 2021 года подсудимый совершил сексуальное насилие в отношении 6-летней дочери своей знакомой.

Девочка рассказала о произошедшем своей матери, и женщина незамедлительно обратилась в правоохранительные органы. Полное непризнание подсудимым своей вины и версия об оговоре со стороны девочки и ее матери не помогли ему избежать наказания. Следователи провели работу, которая в полном объеме подтвердила виновность подсудимого.

Приговором суда подсудимый признан виновным и осужден к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.