В Якутии израсходованы две партии вакцины против COVID-19

28 декабря в ГАУ РС(Я) «Якутская городская больница № 3» началась иммунизация против новой коронавирусной инфекции вакциной «ЭпиВакКорона» работников медицинских организаций и сотрудников Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).

24 декабря в Республику Саха (Якутия) поступило 1200 доз вакцины «ЭпиВакКорона» производства Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора (г. Новосибирск) для иммунизации 600 человек.

Прививочные кабинеты подготовлены в 39 учреждениях, в том числе 34 — в районах и 5 — в г. Якутске.

Вакцина «ЭпиВакКорона» безопасна, что подтверждено многочисленными исследованиями. Она отличается простыми условиями хранения и транспортировки – при температуре от 2 до 8 °С.

Вакцина «ЭпиВакКорона» подходит для иммунизации жителей в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющих хронических заболеваний. Курс вакцинации предусматривает двукратное введение с интервалом 2-3 недели.

Ранее в сентябре в регион поступила пробная партия вакцины «ГАМ-Ковид-Вак» (Спутник V), разработанной ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи», в количестве 42 доз. Прививались только медицинские работники, вся вакцина израсходована.

В декабре в регион поступило три партии данной вакцины в количестве 300, 500 и 1100 доз для вакцинации сотрудников медицинских организаций. Иммунизация поступившей вакциной организована в 5-ти учреждениях здравоохранения г. Якутска и в 8 районных больницах.

Первая и вторая партия вакцины израсходована, провакцинировано больше 600 медицинских работников. Вакцинация вторым компонентом (через 21 день) определена с 28 декабря и далее по графику