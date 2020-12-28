28.12.2020
18:48
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Коронавирус

В Якутии израсходованы две партии вакцины против COVID-19

28 декабря в ГАУ РС(Я) «Якутская городская больница № 3» началась иммунизация против новой коронавирусной инфекции вакциной «ЭпиВакКорона» работников медицинских организаций и сотрудников Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).

24 декабря в Республику Саха (Якутия) поступило 1200 доз вакцины «ЭпиВакКорона» производства Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора (г. Новосибирск) для иммунизации 600 человек.

Прививочные кабинеты подготовлены в 39 учреждениях, в том числе 34 — в районах и 5 — в г. Якутске.

Вакцина «ЭпиВакКорона» безопасна, что подтверждено многочисленными исследованиями. Она отличается простыми условиями хранения и транспортировки – при температуре от 2 до 8 °С.

Вакцина «ЭпиВакКорона» подходит для иммунизации жителей в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющих хронических заболеваний. Курс вакцинации предусматривает двукратное введение с интервалом 2-3 недели.

Ранее в сентябре в регион поступила пробная партия вакцины «ГАМ-Ковид-Вак» (Спутник V), разработанной ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи», в количестве 42 доз. Прививались только медицинские работники, вся вакцина израсходована.

В декабре в регион поступило три партии данной вакцины в количестве 300, 500 и 1100 доз для вакцинации сотрудников медицинских организаций. Иммунизация поступившей вакциной организована в 5-ти учреждениях здравоохранения г. Якутска и в 8 районных больницах.

Первая и вторая партия вакцины израсходована, провакцинировано больше 600 медицинских работников. Вакцинация вторым компонентом (через 21 день) определена с 28 декабря и далее по графику

Фото: Из архива SAKHALIFE.RU
Источник: http://14.rospotrebnadzor.ru/news/-/asset_publisher/mk9O/content/%D0%BE%D0%B1-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B8-%C2%AB%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%C2%BB-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D1%8F%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F;jsessionid=D34687813BA9095E2F5E0A24AA8A57F0?redirect=http%3A%2F%2F14.rospotrebnadzor.ru%2Fnews%3Bjsessionid%3DD34687813BA9095E2F5E0A24AA8A57F0%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_mk9O%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
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