В Якутии изменятся соцвыплаты на жилье многодетных семей

В Якутии внесены изменения в Правила предоставления единовременной социальной выплаты на строительство жилого помещения семьям, имеющим 10 и более несовершеннолетних детей. С 1 января 2021 года расширяется направление единовременной социальной выплаты. Теперь можно будет направить средства не только на строительство жилья, но и на приобретение жилого помещения. Данное решение принято 30 декабря правительством республики.

Кроме того, право на получение государственной поддержки у многодетных семей с 10 и более несовершеннолетними детьми возникнет в том числе и в случаях наличия в семье совершеннолетних нетрудоспособных детей — инвалидов с детства, а также детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения и проходящих военную службу по призыву.

Для обеспечения единого подхода при установлении размера социальной выплаты на меры поддержки многодетных семей, направленных на обеспечение жилыми помещениями, установленный размер 25% от расчетной стоимости жилья, устанавливаемый ежеквартально решением Минстроя России, увеличен до 35%.

Изменения направлены на совершенствование порядка и условий предоставления социальной выплаты, направленной на обеспечение жильем многодетных семей с 10 и более несовершеннолетними детьми.

Отметим, что одной из основных задач государственной семейной политики является совершенствование правовых механизмов, обеспечивающих повышение уровня и качества жизни семей с детьми, в особенности многодетных семей. Реализация проекта положительно скажется на качестве жизни многодетных семей и будет способствовать эффективному проведению государственной семейной политики.