В Якутии изменились порядок и условия назначения выплаты на ребенка

Указом главы Якутии от 30 ноября внесены изменения в порядок и условия назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.

Учтены изменения, введенные постановлением правительства РФ в части подачи документов, подтверждающих наличие и размер доходов, если заявитель и (или) его супруг (супруга) является сотрудником учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности, органов государственной охраны, органов внутренних дел Российской Федерации. Таким образом, указанная категория граждан, в случае подачи заявления на предоставление данной меры поддержки, самостоятельно подает документы о доходах в Управление социальной защиты населения.

Изменен состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода. В состав семьи, начиная с 1 января 2021 года, включается в том числе второй родитель в случаях отсутствия регистрации брака, при условии, если он совместно проживает с заявителем и ребенком.

Кроме того, внесенными изменениями дополнен перечень мер поддержки, которые не учитываются при расчете среднедушевого дохода семьи. В частности, суммы единовременных выплат на оплату проезда до места лечения и реабилитации, ежемесячные выплаты, назначаемые при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей на ребенка, в отношении которого назначена ежемесячная выплата, произведенные за прошлые периоды и средства материнского (семейного) капитала, республиканского материнского капитала «Семья», регионального материнского капитала не учитываются в доходе семьи.

Это стало возможно благодаря активной работе министерства в социальных сетях и с обращениями граждан. Такие предложения поступили от семей, которые воспользовались проездом на лечение и реабилитацию, а также использовали материнских капиталы. Теперь такие семьи могут воспользоваться выплатами на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. Данное положение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.