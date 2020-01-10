10.01.2020
18:15
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Общество

В Якутии изменили грузоподъёмность ледовых переправ

Увеличена грузоподъёмность ледовых переправ на федеральных трассах А-331 «Вилюй» и Р-504 «Колыма».

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что по состоянию на 10 января 2020 года увеличена до 30 тонн грузоподъемность ледовых переправ через р. Вилюй на км 660 (с. Верхневилюйск), км 807 (с. Кюндядя), км 956 (с. Устье), км 1049 (с. Крестях) федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй».

Кроме того, увеличена до 40 тонн грузоподъемность ледового автозимника через р. Алдан «Хандыга – Мегино-Алдан» на 365-м км федеральной автомобильной дороги Р-504 «Колыма».

Для обеспечения безопасности движения автотранспорта и сохранности ледовых переправ ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует не превышать допустимую грузоподъемность и строго соблюдать требования установленных дорожных знаков.

График поэтапного повышения грузоподъемности ледовых переправ

№п/п
Река
Ледовая переправа 		Дата открытия до 4 тонн Дата открытия до 10 тонн Дата открытия до 20 тонн Дата открытия до 30 тонн Дата открытия до 40 тонн
Федеральная автомобильная дорога А-331 «Вилюй»
1 Вилюй км 660,  с. Верхневилюйск 23.11.2019 06.12.2019 17.12.2019 10.01.2020 20.01.2020
2 Вилюй км 807,  с. Кюндядя 25.11.2019 06.12.2019 17.12.2019 10.01.2020 20.01.2020
3 Вилюй км 956,  с. Устье 27.11.2019 09.12.2019 23.12.2019 05.01.2020 20.01.2020
4 Вилюй км 1049,  с. Крестях 29.11.2019 09.12.2019 23.12.2019 05.01.2020 20.01.2020
Федеральная автомобильная дорога Р-504 «Колыма»
5 Лена км 6 – км 18 «Якутск-Нижний Бестях» 27.12.2019 31.12.2019 20.01.2020 05.02.2020
6 Алдан км 365,  «Хандыга – Мегино-Алдан» 16.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 10.01.2020
Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»
Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»
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