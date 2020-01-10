В Якутии изменили грузоподъёмность ледовых переправ

Увеличена грузоподъёмность ледовых переправ на федеральных трассах А-331 «Вилюй» и Р-504 «Колыма».

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что по состоянию на 10 января 2020 года увеличена до 30 тонн грузоподъемность ледовых переправ через р. Вилюй на км 660 (с. Верхневилюйск), км 807 (с. Кюндядя), км 956 (с. Устье), км 1049 (с. Крестях) федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй».

Кроме того, увеличена до 40 тонн грузоподъемность ледового автозимника через р. Алдан «Хандыга – Мегино-Алдан» на 365-м км федеральной автомобильной дороги Р-504 «Колыма».

Для обеспечения безопасности движения автотранспорта и сохранности ледовых переправ ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует не превышать допустимую грузоподъемность и строго соблюдать требования установленных дорожных знаков.

График поэтапного повышения грузоподъемности ледовых переправ