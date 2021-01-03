03.01.2021
10:40
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Коронавирус

В Якутии изменилась ситуация с коронавирусом

На 03.01.2021 г. выявлено 156 новых случаев COVID-19, в т.ч. 7 носителей новой коронавирусной инфекции:​
-Якутск 58 случаев;
— Мирнинский район 20 случаев;
— Алданский, Нерюнгринский районы по 15 случаев;
— Мегино-Кангаласский район 8 случаев;
— Вилюйский, Таттинский, Усть-Алданский районы по 6 случаев;
— Амгинский район 4 случая;
— Жиганский, Ленский, Момский, Намский, Усть-Майский районы по 3 случая;
— Верхоянский, Кобяйский, Чурапчинский районы по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 255 исследований на коронавирусную инфекцию.
Всего с начала пандемии обработано 869 309 тестов.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
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