03.01.2021
10:40
245
Коронавирус
В Якутии изменилась ситуация с коронавирусом
На 03.01.2021 г. выявлено 156 новых случаев COVID-19, в т.ч. 7 носителей новой коронавирусной инфекции:
-Якутск 58 случаев;
— Мирнинский район 20 случаев;
— Алданский, Нерюнгринский районы по 15 случаев;
— Мегино-Кангаласский район 8 случаев;
— Вилюйский, Таттинский, Усть-Алданский районы по 6 случаев;
— Амгинский район 4 случая;
— Жиганский, Ленский, Момский, Намский, Усть-Майский районы по 3 случая;
— Верхоянский, Кобяйский, Чурапчинский районы по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 255 исследований на коронавирусную инфекцию.
Всего с начала пандемии обработано 869 309 тестов.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
03.01.2021
0
03.01.2021
3151
03.01.2021
623
02.01.2021
526
02.01.2021
622
02.01.2021
2348
02.01.2021
2861
02.01.2021
5702
02.01.2021
919
02.01.2021
2041
02.01.2021
3232
02.01.2021
536
02.01.2021
1295
01.01.2021
4176
01.01.2021
4140
01.01.2021
1421
01.01.2021
602
01.01.2021
2211
01.01.2021
2545
01.01.2021
13362
01.01.2021
973
01.01.2021
1282
01.01.2021
1168
31.12.2020
633
31.12.2020
679
31.12.2020
598
31.12.2020
638
31.12.2020
506
31.12.2020
591
31.12.2020
882
31.12.2020
649
31.12.2020
539
31.12.2020
467
31.12.2020
439
31.12.2020
512
31.12.2020
2438
31.12.2020
661
31.12.2020
1195
31.12.2020
484
31.12.2020
1022
31.12.2020
655
31.12.2020
1056
30.12.2020
1035
30.12.2020
538
30.12.2020
693
30.12.2020
533
30.12.2020
567
30.12.2020
1525
30.12.2020
599
30.12.2020
660
30.12.2020
769
30.12.2020
538
30.12.2020
483
ТОП НОВОСТИ
01.01.2021
13425
28.12.2020
8441
02.01.2021
5761
03.01.2021
4948
28.12.2020
4676
01.01.2021
4197
01.01.2021
4164
29.12.2020
4122
30.12.2020
4043