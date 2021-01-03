В Якутии изменилась ситуация с коронавирусом

На 03.01.2021 г. выявлено 156 новых случаев COVID-19, в т.ч. 7 носителей новой коронавирусной инфекции:​

-Якутск 58 случаев;

— Мирнинский район 20 случаев;

— Алданский, Нерюнгринский районы по 15 случаев;

— Мегино-Кангаласский район 8 случаев;

— Вилюйский, Таттинский, Усть-Алданский районы по 6 случаев;

— Амгинский район 4 случая;

— Жиганский, Ленский, Момский, Намский, Усть-Майский районы по 3 случая;

— Верхоянский, Кобяйский, Чурапчинский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 255 исследований на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 869 309 тестов.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Оперштаб Якутии

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