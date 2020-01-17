В Якутии изменены дни отправления поездов

В Якутии изменены дни отправления пассажирских поездов по маршруту Нижний Бестях – Нерюнгри, Нерюнгри – Нижний Бестях, а так же прицепного вагона Нижний Бестях – Благовещенск.

С 1 января 2020 года пассажирский поезд со станции Нижний Бестях будет отправляться:

— в январе и марте — по четным числам,

— в феврале и апреле — по нечетным числам.

Время отправления со станции Нижний Бестях остается прежним – 10.00 (время местное)

На станцию Нерюнгри-пафссажирская поезд прибывает на следующие сутки в 4:30 (время местное). Время в пути — 18 часов 30 минут.

Со станции Нерюнгри-пассажирская поезд отправляется:

— в январе и марте – по нечетным числам

— в феврале и апреле – по четным числам.

Время отправления со станции Нерюнгри-пассажирская – 9:20 (время местное)

Время прибытия на станцию Нижний Бестях на следующие сутки – 5:02 (время местное время). Время в пути – 19 часов 42 минуты.

Также утверждены дни курсирования вагона беспересадочного сообщения «Нижний Бестях – Благовещенск» на 2020 год.

Вагон отправляется со станции Нижний Бестях с пассажирским поездом в 10 часов 00 минут, на станцию Благовещенск прибывает в 9 часов 17 минут, общее время в пути – 47 часов 17 минут.

В обратном направлении общее время в пути составит – 53 часа 37 минут. Из Благовещенска вагон отправляется в 16 часов 45 минут, на станцию Нижний Бестях прибывает в 5 часов 02 минуты.



Месяц Отправление из Нижнего Бестяха Отправление из Благовещенска Январь 6, 12, 18, 24, 30 3, 9, 15, 21, 27 Февраль 5, 11, 17, 23, 29 2, 8, 14, 20, 26 Март 6, 12, 18, 24, 30 3, 9, 15, 21, 27 Апрель 5, 11, 17, 23, 29 2, 8, 14, 20, 26 Май 5, 11, 17, 23, 29 2, 8, 14, 20, 26 Июнь 4, 10, 16, 22, 28 1, 7, 13, 19, 25 Июль 4, 10, 16, 22, 28 1, 7, 13, 19, 25, 31 Август 3, 9, 15, 21, 27 6, 12, 18, 24, 30 Сентябрь 2, 8, 14, 20, 26 5, 11, 17, 23, 29 Октябрь 2, 8, 14, 20, 26 5, 11, 17, 23, 29 Ноябрь 1, 7, 13, 19, 25 4, 10, 16, 22, 28 Декабрь 1, 7 4, 10

Билеты можно приобрести в кассах АО «АК «ЖДЯ», АО «ФПК», Главного агентства воздушных сообщений в Якутске, на сайте ОАО «РЖД» www.rzd.ru

По вопросам приобретения Единого билета ( ж.д. билет + талон на трансфер) на сайте ОАО «РЖД» на проезд из/в Якутск речным+авто+ железнодорожным транспортом можно обращаться в информационно-сервисный центр ОАО «РЖД» по телефону:

8 800 775 00 00 – КРУГЛОСУТОЧНО (по России бесплатно).

Справки по телефонам: 8-924-870-63-43, 8-924-879-58-07.