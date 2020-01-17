В Якутии изменены дни отправления поездов
В Якутии изменены дни отправления пассажирских поездов по маршруту Нижний Бестях – Нерюнгри, Нерюнгри – Нижний Бестях, а так же прицепного вагона Нижний Бестях – Благовещенск.
С 1 января 2020 года пассажирский поезд со станции Нижний Бестях будет отправляться:
— в январе и марте — по четным числам,
— в феврале и апреле — по нечетным числам.
Время отправления со станции Нижний Бестях остается прежним – 10.00 (время местное)
На станцию Нерюнгри-пафссажирская поезд прибывает на следующие сутки в 4:30 (время местное). Время в пути — 18 часов 30 минут.
Со станции Нерюнгри-пассажирская поезд отправляется:
— в январе и марте – по нечетным числам
— в феврале и апреле – по четным числам.
Время отправления со станции Нерюнгри-пассажирская – 9:20 (время местное)
Время прибытия на станцию Нижний Бестях на следующие сутки – 5:02 (время местное время). Время в пути – 19 часов 42 минуты.
Также утверждены дни курсирования вагона беспересадочного сообщения «Нижний Бестях – Благовещенск» на 2020 год.
Вагон отправляется со станции Нижний Бестях с пассажирским поездом в 10 часов 00 минут, на станцию Благовещенск прибывает в 9 часов 17 минут, общее время в пути – 47 часов 17 минут.
В обратном направлении общее время в пути составит – 53 часа 37 минут. Из Благовещенска вагон отправляется в 16 часов 45 минут, на станцию Нижний Бестях прибывает в 5 часов 02 минуты.
Месяц
|Отправление из Нижнего Бестяха
|Отправление из Благовещенска
|Январь
|6, 12, 18, 24, 30
|3, 9, 15, 21, 27
|Февраль
|5, 11, 17, 23, 29
|2, 8, 14, 20, 26
|Март
|6, 12, 18, 24, 30
|3, 9, 15, 21, 27
|Апрель
|5, 11, 17, 23, 29
|2, 8, 14, 20, 26
|Май
|5, 11, 17, 23, 29
|2, 8, 14, 20, 26
|Июнь
|4, 10, 16, 22, 28
|1, 7, 13, 19, 25
|Июль
|4, 10, 16, 22, 28
|1, 7, 13, 19, 25, 31
|Август
|3, 9, 15, 21, 27
|6, 12, 18, 24, 30
|Сентябрь
|2, 8, 14, 20, 26
|5, 11, 17, 23, 29
|Октябрь
|2, 8, 14, 20, 26
|5, 11, 17, 23, 29
|Ноябрь
|1, 7, 13, 19, 25
|4, 10, 16, 22, 28
|Декабрь
|1, 7
|4, 10
Билеты можно приобрести в кассах АО «АК «ЖДЯ», АО «ФПК», Главного агентства воздушных сообщений в Якутске, на сайте ОАО «РЖД» www.rzd.ru
По вопросам приобретения Единого билета ( ж.д. билет + талон на трансфер) на сайте ОАО «РЖД» на проезд из/в Якутск речным+авто+ железнодорожным транспортом можно обращаться в информационно-сервисный центр ОАО «РЖД» по телефону:
8 800 775 00 00 – КРУГЛОСУТОЧНО (по России бесплатно).
Справки по телефонам: 8-924-870-63-43, 8-924-879-58-07.
Whatsapp +7 (999) 174-67-82