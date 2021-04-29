В Якутии издана «Книга юного политика»

Национальная издательская компания «Айар» им. С.А. Новгородова по предложению председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Петра выпустила «Книгу юного политика» .

Книга в доступной форме рассказывает о таких сложных понятиях, как государство, государственное устройство, политика, демократия, избирательное право граждан. Особое место уделяется историческому развитию и современному состоянию парламентаризма Якутии как субъекта России.

Идея о выпуске издания, которое способствует формированию у детей норм поведения гражданина и патриота, была высказана Петром Гоголевым еще в 2019 году.

Обращаясь к юным читателям, Петр Гоголев пишет: «Я очень надеюсь, что ты почерпнёшь много полезного для себя и, может быть, когда-нибудь переступишь порог Ил Тумэна, став народным депутатом — тем человеком, которому другие люди доверили важную и нужную для всех работу».

В книге также имеются QR-коды 11 музеев Якутии, посредством которых юные читатели могут совершить виртуальные экскурсии.

К созданию книги издательство «Айар» привлекло опытных педагогов: Васильеву Наталью Дмитриевну, преподавателя общественных дисциплин Якутского педагогического колледжа им. С.Ф. Гоголева, Седалищеву Антонину Васильевну, учителя истории и обществознания гимназии «Айыы кыһата» г. Якутска истории из СОШ №17 г.Якутска. Книгу украсили работы художников Маргариты Яковлевой, Нины Давыдовой и Сахаи Солдатовой.