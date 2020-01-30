В Якутии избрана мера пресечения троим наркодельцам

Следователями Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте окончено расследование уголовного дела в отношении троих жителей Алданского района, занимавшихся сбытом гашишного масла.

Подозреваемые осуществляли продажу наркотиков с декабря 2018 по март прошлого года на территории родного района.

При обыске у злоумышленников обнаружены и изъяты 18 шприцев с гашишным маслом, что в общей сложности составляет около 140 разовых доз.

В ходе предварительного следствия установлено, что 45-летний житель города Алдан приобрел данные наркотики для последующего сбыта.

С этой целью мужчина вступил в сговор с двумя жителями города Томмот, 41 и 37 лет, и разработал схему совершения преступлений, с чётким распределением ролей между участниками. Свой преступный умысел сообщники не сумели довести до конца, поскольку были задержаны сотрудниками транспортной полиции.

В настоящее время уголовное дело направлено в Якутскую транспортную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.