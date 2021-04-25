В Якутии из-за ужасного убийства детей задержана сотрудница органа опеки

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) продолжается расследование уголовных дел об убийстве двух малолетних детей (п. п. «а», «в» ч.2 ст. 105 УК РФ) и халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух малолетних (ч.3 ст. 293 УК РФ).

Следствием установлено, что 15 апреля 2021 года жительница села Таймылыр сообщила в орган опеки и попечительства администрации МО «Булунский улус (район)», что ее супруг угрожает убийством сыновьям 1-го года и 2-х лет. Несмотря на поступившие сведения об обстоятельствах, реально угрожающих жизни и здоровью малолетних детей, сотрудница органа опеки и попечительства ненадлежащим образом отнеслась к исполнению своих обязанностей, не приняла мер, направленных на изоляцию детей от отца, что повлекло их гибель.

Женщина была задержана, ей предъявлено обвинение. Свою вину она признала в полном объеме.

24 апреля 2021 года следователи СКР внесли в суд ходатайство о заключении обвиняемой под стражу, суд принял решение об избрании ей домашнего ареста.

Следователи устанавливают причины и условия, способствовавшие совершению преступлений. Помимо этого, ведется работа по даче правовой оценки действиям либо бездействию других органов, в чьи обязанности входит осуществление контроля за безопасностью несовершеннолетних. Расследование продолжается.