В Якутии из-за схода лавины машины застряли на дороге

В Томпонском районе 29 марта ночью на 20 км от Магаданской трассы в сторону Тополиного произошел сход лавины и перекрыл дорогу. В результате этого две машины: УАЗ «Фермер» и топливозаправщик «Камаз» застряли.

Сообщение сопровождается фотографиями, на которых видно, что огромный сугроб перекрыл дорогу. Судя по кадрам, люди не особенно переживают из-за препятствия, а делают селфи.

В ГКУ «Управтодор РС(Я)» сообщили, что с 29 марта временно запрещено движение для всех видов транспорта по автодороге «Яна» на участке 510-й км а/д «Колыма» — Тополиное в Томпонском районе.

ООО «Дортранс» приступило к расчистке снежных завалов на 20 км автодороги для обеспечения проезда.