06.12.2022
11:33
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Якутия

В Якутии из-за пурги задержаны несколько рейсов

В Якутии из-за пурги задержаны несколько рейсов в северные районы республики
В аэропортах прибытия ухудшена видимость.

6 декабря из-за пурги в северных районах республики произошел сбой по выполнению регулярных рейсов, сообщает пресс-служба авиакомпании «Полярные авиалинии».

В аэропортах прибытия из-за ухудшения видимости и низкой облачности задержаны рейс в Зырянку за 3 и 6 декабря, стыковочный рейс в Черский за 6 декабря, рейс в Среднеколымск за 6 декабря.

Также задержаны рейсы в Тикси за 2 и 5 декабря из-за сильного бокового ветра (до 20 м/c) в аэропорту прибытия. Информация по маршрутам ожидается сегодня в 11:15.

Вылет в Белую Гору выполнен в 10:52, вчера самолет не смог там сесть из-за неблагоприятных метеоусловий и улетел обратно. Вылет в Саккырыр за 2 и 5 декабря назначен на 12:00.

Компания «Полярные авиалинии» принесла пассажирам извинения за причиненные неудобства и поблагодарила их за терпение и понимание. В авиакомпании добавили, что при наступлении благоприятных метеоусловий рейсы будут выполнены.

Фото: пресс-службы авиакомпании «Полярные авиалинии»
Источник: пресс-служба авиакомпании «Полярные авиалинии»

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