В Якутии из-за пурги задержаны несколько рейсов в северные районы республики

В аэропортах прибытия ухудшена видимость.



6 декабря из-за пурги в северных районах республики произошел сбой по выполнению регулярных рейсов, сообщает пресс-служба авиакомпании «Полярные авиалинии».

В аэропортах прибытия из-за ухудшения видимости и низкой облачности задержаны рейс в Зырянку за 3 и 6 декабря, стыковочный рейс в Черский за 6 декабря, рейс в Среднеколымск за 6 декабря.

Также задержаны рейсы в Тикси за 2 и 5 декабря из-за сильного бокового ветра (до 20 м/c) в аэропорту прибытия. Информация по маршрутам ожидается сегодня в 11:15.

Вылет в Белую Гору выполнен в 10:52, вчера самолет не смог там сесть из-за неблагоприятных метеоусловий и улетел обратно. Вылет в Саккырыр за 2 и 5 декабря назначен на 12:00.

Компания «Полярные авиалинии» принесла пассажирам извинения за причиненные неудобства и поблагодарила их за терпение и понимание. В авиакомпании добавили, что при наступлении благоприятных метеоусловий рейсы будут выполнены.