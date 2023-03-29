29.03.2023
20:24
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Происшествия

В Якутии из-за пожара в подъезде эвакуировали 14 человек

29 марта в 5:37 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в 2-х этажном жилом доме на ул. 40 лет Октября г. Мирный. Через 4 минуты к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия наблюдался открытый огонь. В результате возгорания поврежден подъезд на площади 3 кв.м. Эвакуировано 14 человек. Причина возгорания неосторожность при курении, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 15 человек личного состава и 4 единицы пожарной техники.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МЧС Якутии

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