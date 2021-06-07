07.06.2021
17:30
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Происшествия

В Якутии из-за плохой дороги женщина получила перелом позвонка

5 июня около 15 часов дня в дежурную часть ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району  поступило сообщение о том, что не доезжая до с. Тюнгюлю,  из-за тряски автомобиля «УАЗ» у пассажирки получены травмы  позвоночника. 

В ходе проверки установлено, что 5 июня  около 14 часов 30 минут    58-летний водитель управляя автомашиной «УАЗ-220695» на 93-м километре федеральной автодороги «Колыма», не заметив образовавшиеся на автодороге яму, ударился машиной об яму.

В результате сильного удара  55-летняя женщина – пассажирка внедорожника доставлена и госпитализирована в больницу с.Майя с  диагнозом «закрытый перелом грудного позвонка». 

В ходе проверки установлено, что водитель «УАЗ» имеет водительское удостоверение по категории «А, В, Д», имеет около 30-ти лет стажа вождения. Согласно базе ГИБДД за текущий год нарушений не имеет. По результатам освидетельствования  на проверку опьянения, у водителя не установлено факт употребления алкоголя,  был трезв, в ДТП  не пострадал. 

В момент ДТП  в салоне «УАЗ» находились помимо водителя два пассажира,  двое были пристегнутые ремнями безопасности, кроме пострадавшей.    

Со слов водителя следует, что из-за пыльной дороги не заметил яму, нажал на тормоза, но не успел, в результате проехал по яме и получил сильный удар.     

Местом ДТП является ФАД «Колыма» 93 км., неудовлетворительные условия в  связи с ремонтными работами.    

По факту ДТП проводится проверка.

Фото: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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