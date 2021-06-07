В Якутии из-за плохой дороги женщина получила перелом позвонка

5 июня около 15 часов дня в дежурную часть ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району поступило сообщение о том, что не доезжая до с. Тюнгюлю, из-за тряски автомобиля «УАЗ» у пассажирки получены травмы позвоночника.

В ходе проверки установлено, что 5 июня около 14 часов 30 минут 58-летний водитель управляя автомашиной «УАЗ-220695» на 93-м километре федеральной автодороги «Колыма», не заметив образовавшиеся на автодороге яму, ударился машиной об яму.

В результате сильного удара 55-летняя женщина – пассажирка внедорожника доставлена и госпитализирована в больницу с.Майя с диагнозом «закрытый перелом грудного позвонка».

В ходе проверки установлено, что водитель «УАЗ» имеет водительское удостоверение по категории «А, В, Д», имеет около 30-ти лет стажа вождения. Согласно базе ГИБДД за текущий год нарушений не имеет. По результатам освидетельствования на проверку опьянения, у водителя не установлено факт употребления алкоголя, был трезв, в ДТП не пострадал.

В момент ДТП в салоне «УАЗ» находились помимо водителя два пассажира, двое были пристегнутые ремнями безопасности, кроме пострадавшей.

Со слов водителя следует, что из-за пыльной дороги не заметил яму, нажал на тормоза, но не успел, в результате проехал по яме и получил сильный удар.

Местом ДТП является ФАД «Колыма» 93 км., неудовлетворительные условия в связи с ремонтными работами.

По факту ДТП проводится проверка.