В Якутии из-за леных пожаров введен режим повышенной готовности

Зампред правительства Якутии Дмитрий Садовников написал в своем тгк @sadovnikovdd:

В Якутии начинает функционировать режим «Повышенная готовность» в связи с лесными пожарами. Решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности я подписал сегодня. Такой режим объявлен для органов управления и сил Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Органам управления и силам ЯТП РСЧС предстоит обеспечить непрерывный сбор, обработку и передачу информации об обстановке, уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС и иных документов, схем оповещения и сбора руководящего и личного состава.

тгк @YakutiaOpershtab сообщает:

Режим повышенной готовности объявлен для органов управления и сил Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций из-за лесных пожаров.

Главному управлению МЧС России по РС (Я) рекомендовано усилить режим несения службы с обеспечением связи с диспетчерскими службами жизнеобеспечения, привести подчиненные подразделения в соответствующие режимы функционирования.

Министерству экологии, природопользования и лесного хозяйства республики необходимо взять на особый контроль прохождение пожароопасного периода, обеспечить готовность сил и средств на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций при пожаре в лесах.

Перед органами местного самоуправления поставлена задача организовать дежурство ответственных лиц по обеспечению пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций в период прохождения пожароопасного сезона, незамедлительно передавать информацию об угрозе возникновения или о возникшей чрезвычайной ситуации в ЦУКС ГУ МЧС России по РС (Я).

Также необходимо усилить проведение противопожарных инструктажей и занятий с персоналом, практических тренировок по отработке действий во время возможного пожара. Муниципальным властям предстоит усилить работу по информированию населения по соблюдению мер пожарной безопасности, контроль за сжиганием мусора, сухой растительности, обеспечить запрет на посещение лесов населением и въезда в них транспортных средств.