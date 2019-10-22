Из-за гололеда автомобили съехали с дороги

21 октября, около 9 часов утра, на ул. 50 лет Советской армии г. Якутска 68-летний мужчина, управляя автомобилем «Исудзу Бигхорн», не справился с управлением, допустил съезд транспортного средства с дороги и наехал на опору уличного освещения.

В момент происшествия в салоне джипа водитель находился один. Медики, выявив у него травмы головы, назначили амбулаторное лечение. С его слов, «Исудзу» занесло, когда он притормозил перед следовавшей впереди автомашиной.

В тот же день, в 09:30, в Сунтарском районе на 976 км. ФАД «Вилюй» водитель автомобиля «Тойота Премио» не справился с рулевым управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет с последующим опрокидыванием на крышу.

В результате ДТП сотрясение головного мозга и закрытую черепно – мозговую травму получил мужчина, находившийся на переднем сидении непристёгнутым. Два пассажира и водитель, благодаря ремням безопасности, не пострадали.

Автомобилист написал в объяснении, что на повороте дороги иномарку начало заносить, вследствие чего автомобиль съехал в кювет. В момент дорожно – транспортного происшествия шел снег.

В обоих случаях автомобилисты были трезвы. Возбуждено проведение административного расследования, однако уже очевидно, что причиной автопроисшествий явилось несоблюдение водителями безопасной скорости к конкретным погодным и дорожным условиям (гололед и снегопад).

Основные правила при движении в сложных погодных и дорожных условиях — низкая скорость, дистанция и внимание.

Чтобы справиться с заносом, необходимо осуществить прерывистое торможение, причем нажимать на педаль следует быстро и сильно несколько раз подряд. Нельзя долго держать педаль тормоза нажатой, иначе произойдет блокировка колес, если, конечно, у вас не стоит АБС. Если вам при заносе приходится еще и укорачиваться от столкновения, то делать это нужно тогда, когда колеса автомобиля вращаются.

Есть еще один вариант торможения при заносе — ступенчатый. Он отличается от первого способа следующим: тормоз не отпускается, однако нажатие делается дозировано.

Для экстренной остановки в гололед многие водители интуитивно давят на тормоз, что в корне не верно. Более того, опасность только возрастает, ведь машина становится неуправляемой из-за блокировки колес. Чтобы правильно и безопасно затормозить на скользкой дороге, нужно применять один из двух вышеописанных способов торможения.