07.11.2021
16:11
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Происшествия
В Якутии в поджоге жилого дома подозревают детей
Вчера вечером, 6 ноября, в пожарную часть Якутска поступило сообщение о пожаре в 2-х этажном 32-х квартирном в частично расселенном жилом доме по улице Берёзовой с. Табага.
На момент прибытия пожарного подразделения наблюдалось задымление под кровлей дома.
После разведки было установлено горение мусора на чердаке.
В результате оперативных действий пожар был успешно потушен. Площадь горения мусора составил 1 квадратный метр. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 5 человек личного состава.
Предварительной причиной возникновения пожара названа детская шалость с огнём.
Фото: Государственная противопожарная служба Республики Саха (Якутия)
Источник: Государственная противопожарная служба Республики Саха (Якутия)
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