В Якутии в поджоге жилого дома подозревают детей

Вчера вечером, 6 ноября, в пожарную часть Якутска поступило сообщение о пожаре в 2-х этажном 32-х квартирном в частично расселенном жилом доме по улице Берёзовой с. Табага.

На момент прибытия пожарного подразделения наблюдалось задымление под кровлей дома.

После разведки было установлено горение мусора на чердаке.

В результате оперативных действий пожар был успешно потушен. Площадь горения мусора составил 1 квадратный метр. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 5 человек личного состава.

Предварительной причиной возникновения пожара названа детская шалость с огнём.