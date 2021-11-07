07.11.2021
16:11
180

Происшествия

В Якутии в поджоге жилого дома подозревают детей

Вчера вечером, 6 ноября, в пожарную часть Якутска поступило сообщение о пожаре в 2-х этажном 32-х квартирном в частично расселенном жилом доме по улице Берёзовой с. Табага.

На момент прибытия пожарного подразделения наблюдалось задымление под кровлей дома.
После разведки было установлено горение мусора на чердаке.

В результате оперативных действий пожар был успешно потушен. Площадь горения мусора составил 1 квадратный метр. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 5 человек личного состава.

Предварительной причиной возникновения пожара названа детская шалость с огнём.

Фото: Государственная противопожарная служба Республики Саха (Якутия)
Источник: Государственная противопожарная служба Республики Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх