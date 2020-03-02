В Якутии из оборота изъяли более 2000 упаковок снюса

С 23 декабря 2019 года проверено 1399 объектов торговли и общественного питания. Изъято из оборота более 2000 упаковок данного вещества, составлены протоколы об административном правонарушении и направлены в Арбитражный суд, сообщает Управление Роспотребнадзора по РС(Я).

С 20 января по 27 февраля 2020 года в целях пропаганды здорового образа жизни среди детей и подростков в 139 детских образовательных учреждениях в 25 районах Республики Саха (Якутия) проведены информационно-просветительские работы с охватом 7116 учащихся с демонстрацией видеоматериалов, раздачей листовок, печатной продукции о вреде употребления некурительной никотинсодержащей продукции.

В настоящее время специалистами Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) ежедневно проводятся мониторинговые мероприятия, проведено 1186 мониторинговых мероприятий объектов торговли и общественного питания на предмет реализации данной продукции.

Следует обратить внимание, что аналоги запрещенного снюса реализуются в виде жевательных резинок, конфет, леденцов и поэтому привлекательны и легко доступны для детей и подростков. Рекомендуем обратить особое внимание родителейна недопустимость употребления указанной продукции детьми.

Информацию о торговой точке (магазины, киоски, интернет-источник и др.), реализующей никотинсодержащую продукцию, просим сообщить в Управление Роспотребнадзора по РС(Я) по телефону горячей линии: 8-800-550-21-24.

Также можно обратиться через официальный сайт Управления Роспотребнадзора.