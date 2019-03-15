В Якутии из горящей 9-этажки эвакуировали жителей

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

14 марта 2019 г. в 00.47 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в 9-ти этажном жилом доме на улице Башарина в п. Беркакит Нерюнгринского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через три минуты горела кладовка внутри. В результате пожара огнем поврежден инвентарь в кладовке на первом этаже на площади 3 кв.м. Эвакуировано 10 человек. Причина, виновный и ущерб устанавливаются.

14 марта 2019 г. в 01.00 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в кооперативных гаражах на улице Мерзлотная в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела кровля бокса. В результате пожара огнем повреждена кровля бокса на площади 48 кв.м. Спасены автомобиль и 20 боксов. Причина предположительно — короткое замыкание электропроводки. Виновный и ущерб устанавливаются.

14 марта 2019 г. в 12.58 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит 2-хэтажный расселенный дом в п. Серебряный Бор Нерюнгринского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через пять минут горел чердак в подъезде. В результате пожара огнем повреждены перегородки, перекрытия чердачного помещения первого подъезда на площади 15 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливаются.

14 марта 2019 г. в 13.55 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Герцена в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через пять минут горел мусор у дома на площади 3 кв.м. Причина — неосторожность при курении. Виновный — хозяин. Ущерб устанавливаются.

14 марта 2019 г. в 15.33 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит 5-тиэтажный жилой дом на улице Якова Потапова в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения по внешним признакам ничего не было. Горел мусор под домом на площади 0,5 кв.м. Причина — неосторожность при курении. Виновный и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!