В Якутии из движущегося автомобиля выпал человек

В Якутии в Чурапчинском районе из кабины «водовозки» выпал пассажир. Он скончался на месте происшествия.

2 июня около 20 часов вечера в дежурную часть ОМВД России по Чурапчинскому району поступило телефонное сообщение о том, что в селе Юрюнг-Кюель произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

В ходе проверки сообщения было предварительно установлено, что 47-летний водитель, управляя автомобилем марки “ГАЗ-3309” и следуя по ул. Чаранская с. Юрюнг-Кюель, допустил во время движения падение пассажира. 46-летний мужчина выпал из кабины и скончался на месте происшествия.

Водитель имеет 27 лет стажа, за последний год трижды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе по ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (материалы направлены в суд), в результате ДТП не пострадал, в момент происшествия был трезв.

Со слов автомобилиста следует, что он занимался перевозкой воды. Во время следования по автодороге “Абалах” его машину остановили четверо знакомых и попросили довезти до села. Уместившись в кабине водовозки, мужчины доехали до села, в какой-то момент 46-летний пассажир, сидевший с краю, открыл на ходу дверь и выскочил из автомобиля. Водитель криком попытался остановить приятеля, но тот упал под колеса машины.

Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

По факту происшествия проводятся необходимые следственно- процессуальные мероприятия.