В Якутии из аварийных домов были переселены 12 тысяч человек

Заместитель генерального директора Фонда ЖКХ Тамирлан Аджиев провел встречу с первым заместителем председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Кириллом Бычковым, в ходе которой были обсуждены вопросы расселения аварийного жилья в регионе.

В Республике Саха (Якутия) в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» продолжается реализация мероприятий программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Как сообщили Фонду содействия реформированию ЖКХ в Пресс-службе главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия), в 2021 году в регионе были переселены 12 тыс. человек из аварийного жилья общей площадью 215,5 тыс.кв.м. В республике реализуется самая масштабная в стране программа – всего предусмотрено расселить более одного млн.кв.м. непригодного для проживания жилищного фонда.

По информации Министерства строительства Республики Саха (Якутия), к концу текущего года накопительным итогом из аварийного жилищного фонда площадью 461 тыс.кв.м. будут переселены 26 тыс. человек

На днях состоялась рабочая встреча заместителя генерального директора государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ Тамирлана Аджиева с первым заместителем председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Кириллом Бычковым, в ходе которой были обсуждены вопросы расселения непригодного для проживания жилья в регионе.

— Прошедший год стал для Республики Саха (Якутия) одним из самых успешных по итогам реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. Регион взял на себя повышенные обязательства по объемам переселения граждан: показатели увеличили в полтора раза по отношению к первоначальному плану на 2021 год, – сказал Кирилл Бычков.

В свою очередь заместитель генерального директора Фонда ЖКХ Тамирлан Аджиев высоко оценил проделанную в республике работу по расселению непригодного для проживания жилищного фонда.

В ходе встречи стороны обсудили возможность увеличения размера финансовой поддержки Фонда ЖКХ на переселение граждан в рамках реализации оставшихся этапов программы исходя из стоимости одного кв.м. Кроме того, были рассмотрены вопросы компенсации застройщикам дополнительных расходов, связанных с существенным ростом цен на строительные материалы.

Как подчеркивает генеральный директор государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин, реализация программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» имеет огромную социальную значимость. В Республике Саха (Якутия) необходимо расселить значительный объем жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Это серьезная задача, кроме того, в регионе суровые природно-климатические условия, что создает некоторые сложности при строительстве домов. Тем не менее, работа продолжается, и необходимо приложить все усилия для того, чтобы граждане как можно раньше были обеспечены новым комфортным и безопасным жильем.

Отметим, расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Данные мероприятия проводятся и средства на их выполнение выделяются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», реализация которого осуществляется Министерством строительства и ЖКХ РФ.