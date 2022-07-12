В Якутии из аварийного жилья с 2019 г. переселено 19 тысяч человек

В городе Ленске Республики Саха (Якутия) ведется строительство многоквартирного дома №25 по улице Нюйской, все квартиры в котором приобретены для переселения в текущем году из аварийного жилья 168 семей.

В Республике Саха (Якутия) в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» с 2019 года из аварийного жилищного фонда переселены более 19 тыс. человек

В Республике Саха (Якутия) в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» продолжается реализация программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Как сообщили Фонду содействия реформированию ЖКХ в Государственном казенном учреждении «Дирекция жилищного строительства Республики Саха (Якутия)», на сегодняшний день в регионе ведется строительство 99 многоквартирных домов на территории 27 муниципальных образований, в которые переедут 8 754 человека из 3 438 жилых помещений общей площадью 146,48 тыс.кв.м., расположенных в аварийных домах.

При этом 60 новостроек в 22 муниципальных образованиях планируется ввести в эксплуатацию уже в этом году. Новые квартиры получат 6 077 человек, проживающих в 2 375 жилых помещениях. Реализация программных мероприятий позволит расселить 99,49 тыс.кв.м. аварийного жилья.

Новый дом в Сунтаре

В частности, в городе Ленске ведется строительство многоквартирного дома №25 по улице Нюйской. Все квартиры в новостройке приобретены для переселения в текущем году 168 семей из непригодного для проживания жилья общей площадью 7,96 тыс.кв.м. На текущий момент строительная готовность объекта составляет 90%.

Также, по информации ГКУ «Дирекция жилищного строительства Республики Саха (Якутия)», в селе Сунтар Сунтарского района ведутся работы по возведению 41-квартирного дома №1Б по улице 70 лет Октября. В этом здании приобретены жилые помещения для переселения 31 семьи из аварийного жилья общей площадью 1,68 тыс.кв.м. Его строительная готовность составляет 75%.

Как отмечают в Пресс-службе главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия), всего к концу 2022 года в регионе нарастающим итогом предусмотрено переселить из непригодных для проживания домов 26 тыс. граждан.

— В республике реализуется самая масштабная в стране программа переселения из аварийного жилищного фонда. Сегодня необходимо сделать все возможное для того, чтобы она была реализована в полном объеме и люди получили достойное жилье, — заявил ранее глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Отметим, 24 мая 2022 года правлением публично-правовой компании «Фонд развития территорий» была одобрена дополнительная заявка региона на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ в сумме 25,7 млрд. рублей для реализации этапа 2022-2023 годов указанной программы, которые предусмотрено направить на переселение 9 213 человек из 4 020 жилых помещений общей площадью 187,75 тыс.кв.м. на территории 34 муниципальных образований. Также было принято решение о направлении в качестве аванса субъекту РФ 12,85 млрд. рублей.

62-квартирный дом в Алдане

Всего в рамках реализации указанной программы, выполняемой в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», в Республике Саха (Якутия) предусмотрено обеспечить новыми квартирами 62 122 человека, расселить непригодный для проживания жилищный фонд общей площадью 1,16 млн.кв.м. С 2019 года по действующей региональной программе, в том числе в рамках мероприятий, выполненных за счет средств субъекта РФ, расселено 351,05 тыс.кв.м., новыми квартирами обеспечены 19 106 граждан (7 720 семей).

Как подчеркнул генеральный директор публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Константин Цицин, данная программа дала серьезный импульс развитию жилищного строительства в регионах страны. Люди, вынужденные годами проживать в аварийных домах, переезжают в новое комфортное и благоустроенное жилье. Работа по реализации программных мероприятий в субъектах РФ продолжается, и ее итогом станет полная ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года. По завершении действующей программы регионы приступят к расселению домов, признанных непригодными для проживания после 1 января 2017 года.

Отметим, расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Данные мероприятия проводятся и средства на их выполнение выделяются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», координация которого осуществляется Министерством строительства и ЖКХ РФ.