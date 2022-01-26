В Якутии из аварийного жилья переселены более 18 тысяч человек

Новый многоквартирный дом №1/1 по улице Исаева в селе Майя Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия), в котором предоставлены квартиры гражданам, проживавшим в аварийном жилищном фонде

В Республике Саха (Якутия) в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» с 2019 года из аварийного жилищного фонда переселены более 18 тыс. человек

В Республике Саха (Якутия) в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» продолжается реализация мероприятий программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Как сообщили Фонду содействия реформированию ЖКХ в Пресс-службе главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия), всего с 2019 года, когда стартовал нацпроект, в регионе из непригодного для проживания жилья общей площадью 325 тыс.кв.м. переселены более 18 тыс. человек. За весь период реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» введены в эксплуатацию 130 домов, из них 82 – в 2021 году. В новые дома переехали граждане из более чем 3,6 тыс. жилых помещений.

В 2022 году в регионе планируется не снижать набранные темпы выполнения программных мероприятий.

— Нам предстоит большая работа по городу Якутску и другим населенным пунктам, где выявлено такое жилье. Необходимо организовать работу так, чтобы все граждане получили комфортные квартиры. Наша задача – завершить переселение людей из домов, которые были признаны аварийными с 1 января 2012 по 1 января 2017 годы и приступить к расселению домов, которые признаны непригодными для проживания после 1 января 2017 года, – сказал глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Отметим, что у граждан, переселяемых из аварийного жилья, есть право выбрать либо новую квартиру, либо денежную компенсацию.

При этом Айсен Николаев отметил необходимость осуществления тщательного контроля за качеством выполнения строительных работ:

— Редко, но бывают случаи, когда подрядчики допускают нарушения. Здесь закон на стороне жителей. В рамках гарантийных работ все они будут устраняться. Контроль ведется на всех уровнях власти и надзорных органов.

По информации Министерства строительства Республики Саха (Якутия), в 2021 году было предусмотрено переселить порядка 12 тыс. человек из 215 тыс.кв.м. аварийного жилья, и эта задача была выполнена. В 2022 году в регионе планируется расселить не менее 136 тыс.кв.м. непригодного для проживания жилищного фонда и обеспечить новыми квартирами порядка 8 тыс. человек. Таким образом, накопительным итогом к концу текущего года будет расселено 461 тыс.кв.м. аварийного жилья и улучшены жилищные условия 26 тыс. человек.

Как подчеркнул генеральный директор государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин, реализация программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда имеет огромную социальную значимость. Так, в 2019-2021 годах с учетом программ, финансируемых регионами за счет собственных средств, из аварийных домов переселены 268,96 тыс. человек, расселено 4,64 млн.кв.м. непригодного для проживания жилья. Из всех субъектов РФ Республике Саха (Якутия) необходимо расселить самый большой объем аварийного жилищного фонда. Но важно сделать все, чтобы выполнить программу в полном объеме и приложить все усилия для ее досрочного завершения.

Отметим, расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Данные мероприятия проводятся и средства на их выполнение выделяются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», реализация которого осуществляется Министерством строительства и ЖКХ РФ.

Департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства