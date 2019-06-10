В Якутии исследуют найденную в Абыйском районе голову плейстоценового волка

Найденную в августе прошлого года в Абыйском районе голову волка, которая пролежала в грунте около 40 тысяч лет, изучают в Академии наук Якутии. Особи было примерно 2-4 года на момент смерти, сообщил ЯСИА руководитель отдела мамонтовой фауны Академии наук Якутии Альберт Протопопов.

Новая Тирехтяхская сенсация — так можно смело называть голову волка, которую нашли у реки Тирехтях Абыйского района прошлым летом. Кстати, в нескольких десятках метров от места обнаружения ранее были найдены тушки детенышей пещерных львов.

Как отметил Альберт Протопопов, голова волка и часть его шеи пролежали в грунте более 40 тысяч лет. Вечная мерзлота обеспечила хорошую сохранность останкам.

«Волк был молодой и достаточно крупный. Он очень похож на современного, но есть некоторые отличия, которые мы сейчас изучаем. Степень сохранности очень хорошая. В исследованиях участвуют команды ученых из Санкт-Петербурга, Якутска, а также из Японии и Швеции», — рассказал Протопопов.

По его словам, сейчас идут генетические исследования и морфометрические сравнения. С их помощью можно узнать особенности внешнего и внутреннего строения черепа, тканей и органов головы волка, жившего в плейстоциновый период. Тем более по одной только голове возможно восстановить полный внешний облик животного.

Сейчас голова в замороженном виде находится в Академии наук Якутии, пока конкретных планов по ее вывозу за пределы республики для дополнительных исследований нет. Находку осмотрели шведские и японские исследователи, которые периодически приезжают в Якутск для анализов.