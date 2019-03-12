В Якутии ищут родственников погибшего солдата

Установлено имя якутского солдата, погибшего во время Великой Отечественной войны.

22 августа 2018 года в районе урочища Шеломцы поисковый отряд «Надежда» п.Темкино обнаружил останки солдат РККА. У одного из них при себе была сильно истлевшая красноармейская книжка.

После долгой кропотливой работы экспертом было прочитано имя:

АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛАЙ МАТВЕЕВИЧ,

1910 г.р. уроженец МАССР г. БОДАЙБО, призван Горный РВК Якутская АССР, Горный р-н, сержант. По архивным данным: последнее место службы 479 сп 222 сд, погиб 22.04.1942.

«Почти два месяца велась работа с книжкой, чтобы добраться до страницы с именем солдата, и это удалось. Фамилия и имя были прочитаны быстро, но вот отчество не поддавалось прочтению. Отрабатывались варианты ИЛЬИЧ, ВАСИЛЬЕВИЧ и другие.

На помощь пришли коллеги, которые помогли добраться до истины. Спасибо Александру Дударёнку, который сумел вычитать отчество сержанта Александрова и помог найти его в ОБД Мемориал», — пишет на странице поискового отряда «Надежда» Евгений Толстиков.

На фото: ящик от пулемета Дегтярева, который сержант Александров тащил в свой последний бой.

С возвращением с войны, Сержант!

В данное время ищут родных солдата.

Справки по телефону: 89245691497.