В Якутии ищут пропавшего молодого человека

Дорогие наши земляки!

4 февраля 2021 года в поселке Хандыга Томпонского улус пропал наш сын Александров Дьулустан Арианович 1994 г. рождения, и до сегодняшнего дня наши поиски не увенчались успехом.

Для любого человека пропажа родного человека, тем более собственного ребенка является большим горем. Мы, родители Дьулустана, очень просим поддержать нас в поиске пропавшего сына и делиться любой информацией, которая жизненно важна для нас. 4 февраля 2021 г. Дьулустан отработал в магазине «Студенческий» свою смену, и в 22 час. вышел из магазина. Камера видеонаблюдения зафиксировала его через 22 минут в пос. Хандыга, возле «Энергосбыта», и с тех пор его никто не видел.

Мы, родители, потерявшие родного сына и ищущие любые зацепки о его местонахождении, просим помочь всех жителей и гостей нашей большой республики в поисках нашего сына. Возможно, кто-либо видел или подвозил его после 4 февраля 2021 г.

Всех, кто владеет какой-либо информацией касательно исчезновения нашего сына просим связаться по телефонам: 89644181009, 89142877150 (ватсап есть)

Коротко о Дьулустане

Александров Дьулустан Арианович родился 30 марта 1994 г. в с.Антоновка Нюрбинского улуса. Окончил Республиканский лицей-интернат, учился в разных вузах, в 2014-2015 гг. отслужил в рядах РА. В 2020 г. окончил горно-технологический техникум в п. Хандыга по специальности «Машинист на открытых горных работах», получил квалификацию «машинист бульдозера». Работал по трудовому договору на федеральной дороге «Колыма». Подрабатывал до начала сезона продавцом в магазине «Студенческий» в п. Хандыга.