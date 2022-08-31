31.08.2022
18:05
434
Происшествия
В Якутии ищут пенсионерку, которая ушла за грибами и не вернулась
70-летняя пенсионерка из Ленска ушла за грибами и не вернулась из леса. Нину Александрову с 28 августа ищут семья, волонтеры и спасатели. Пенсионерка отправилась за грибами вместе с семьей в лес в районе 20-ого километра трассы Ленск-Мирный, но так и не вернулась. сообщает тгк @almaznyikrai
Сейчас поиски продолжаются, но из-за погодных условий людей мало. Ежедневно родственники ждут на трассе волонтеров на том же месте, откуда ушла пенсионерка. Помощь можно предложить и по телефону 8-914-255-01-65.
Фото: тгк @almaznyikrai
Источник: тгк @almaznyikrai
#ищут потерявшуюся в лесу 70-летнюю бабушку#пенсионерка ушла за грибами и не вернулась#потерялась 70-летняя пенсионерка#происшествия#Якутия
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
31.08.2022
0
25
31.08.2022
0
110
31.08.2022
0
616
31.08.2022
0
433
31.08.2022
0
171
31.08.2022
0
158
31.08.2022
0
185
31.08.2022
0
364
31.08.2022
0
283
31.08.2022
0
302
31.08.2022
0
1613
31.08.2022
0
825
31.08.2022
0
212
31.08.2022
0
182
31.08.2022
0
232
31.08.2022
0
280
31.08.2022
0
278
31.08.2022
0
2268
31.08.2022
0
396
31.08.2022
0
229
31.08.2022
0
327
31.08.2022
0
1240
31.08.2022
0
439
31.08.2022
0
313
31.08.2022
0
277
31.08.2022
0
401
31.08.2022
0
978
31.08.2022
0
1147
31.08.2022
0
886
31.08.2022
0
755
31.08.2022
0
393
31.08.2022
0
317
31.08.2022
0
2950
31.08.2022
0
174
31.08.2022
0
267
31.08.2022
0
541
31.08.2022
0
857
31.08.2022
0
810
31.08.2022
0
374
31.08.2022
0
229
31.08.2022
0
294
31.08.2022
0
1592
31.08.2022
0
427
31.08.2022
0
931
31.08.2022
0
1699
31.08.2022
0
8727
31.08.2022
0
923
31.08.2022
0
6362
30.08.2022
0
2324
30.08.2022
1
1123
30.08.2022
0
2834
30.08.2022
0
305
ТОП НОВОСТИ
26.08.2022
0
30719
28.08.2022
0
14514
25.08.2022
0
14286
27.08.2022
0
12467
26.08.2022
0
11386
27.08.2022
0
10975
29.08.2022
0
10391
26.08.2022
1
9161
31.08.2022
0
8724
Добавить комментарий