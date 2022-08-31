В Якутии ищут пенсионерку, которая ушла за грибами и не вернулась

70-летняя пенсионерка из Ленска ушла за грибами и не вернулась из леса. Нину Александрову с 28 августа ищут семья, волонтеры и спасатели. Пенсионерка отправилась за грибами вместе с семьей в лес в районе 20-ого километра трассы Ленск-Мирный, но так и не вернулась. сообщает тгк @almaznyikrai

Сейчас поиски продолжаются, но из-за погодных условий людей мало. Ежедневно родственники ждут на трассе волонтеров на том же месте, откуда ушла пенсионерка. Помощь можно предложить и по телефону 8-914-255-01-65.