31.08.2022
18:05
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Происшествия

В Якутии ищут пенсионерку, которая ушла за грибами и не вернулась

70-летняя пенсионерка из Ленска ушла за грибами и не вернулась из леса. Нину Александрову с 28 августа ищут семья, волонтеры и спасатели. Пенсионерка отправилась за грибами вместе с семьей в лес в районе 20-ого километра трассы Ленск-Мирный, но так и не вернулась. сообщает тгк @almaznyikrai
Сейчас поиски продолжаются, но из-за погодных условий людей мало. Ежедневно родственники ждут на трассе волонтеров на том же месте, откуда ушла пенсионерка. Помощь можно предложить и по телефону 8-914-255-01-65.

Фото: тгк @almaznyikrai
Источник: тгк @almaznyikrai

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