11.06.2021
16:40
55
Происшествия
В Якутии ищут пассажиров Волжанки-87
Следственные органы Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России продолжают разбираться в обстоятельствах столкновения моторной лодки «Волжанка-87» и парома СК-2016, произошедшего утром 4 июля 2021 года на реке Лена в Республике Саха (Якутия).
Граждан, которые следовали в это время на так называемом водном такси по маршруту Нижний-Бестях – Якутск, просят обратиться в Якутский следственный отдела на транспорте лично либо по телефону 8(4112)21-63-45 или 89141023083.
По факту случившего возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Расследование уголовного дела продолжается.
Фото: ВССУТ СК РФ
Источник: ВССУТ СК РФ
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