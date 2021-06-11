В Якутии ищут пассажиров Волжанки-87

Следственные органы Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России продолжают разбираться в обстоятельствах столкновения моторной лодки «Волжанка-87» и парома СК-2016, произошедшего утром 4 июля 2021 года на реке Лена в Республике Саха (Якутия).

Граждан, которые следовали в это время на так называемом водном такси по маршруту Нижний-Бестях – Якутск, просят обратиться в Якутский следственный отдела на транспорте лично либо по телефону 8(4112)21-63-45 или 89141023083.

По факту случившего возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Расследование уголовного дела продолжается.