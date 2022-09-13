В Якутии предприниматель ответит за смерь посетителя пляжа

Завершено расследование уголовного дела по обвинению индивидуального предпринимателя, организовавшего пляжный отдых в Мегино-Кангаласском районе республики, в смерти посетителя

Заречным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению индивидуального предпринимателя в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следствием установлено, что мужчина обустроил на озере Маччыйа пляж и, пренебрегая требованиями безопасности, установил на водной поверхности водоема надувной водный аттракцион «Пирамида».

Согласно требованиям по технике безопасности, водный аттракцион должен быть надежно закреплен узлами-растяжками веревки и зафиксирован к якорям, на дне под аттракционом не должно находиться камней и других предметов, а глубина водоема в месте установки аттракциона должна составлять не менее трех метров.

В июне 2022 года в ночное время один из посетителей при спуске с аттракциона вниз головой ударился о твердую поверхность дна озера, получил травму позвоночника и ушиб шейного отдела спинного мозга и скончался в медицинском учреждении. Как установлено в ходе следствия, глубина воды в месте спуска посетителей с аттракциона составляла 1,2 м.

В ходе следствия проведен комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Обвиняемый в полном объеме признал вину в совершенном преступлении.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.