24.09.2021
09:59
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Происшествия

В Якутии ИП оплатил более 1 млн. рублей в бюджет улуса

Судебные приставы Якутии взыскали ущерб с индивидуального предпринимателя в размере более 1 млн. рублей в пользу бюджета муниципального района за причиненный вред окружающей среде.

На автомобильной дороге «Вилюй» произошло дорожно-транспортное происшествие с опрокидыванием полуприцепа с цистерной. По итогам проведенной экологической экспертизы специалистами центра экологического мониторинга установлено загрязнение почвенного покрова нефтепродуктами.

В Якутском городском отделении судебных приставов УФССП России по Республике Саха (Якутия) было возбуждено исполнительное производство о взыскании ущерба, причиненного окружающей среде. Сотрудник органа принудительного исполнения уведомил должника о возбуждении исполнительного производства, а также предупредил о применении мер принудительного исполнения.

Однако предприниматель не исполнил требования в срок, установленный для добровольного исполнения. В связи с чем, в соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве» сотрудником службы вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере более 80 тыс. рублей. Кроме того, вынесены постановления о запрете на регистрационные действия в отношении имущества, а также о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации. 

В результате принятых судебным приставом мер вред, причиненный окружающей среде, взыскан в полном объеме в пользу бюджета муниципального района.

Фото: Sakhalife.ru
Источник: Пресс-служба Управления ФССП России по Республике Саха (Якутия)
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