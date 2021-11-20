В Якутии инвалида ограбил…помогавший по хозяйству

В дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району с заявлением о краже имущества из квартиры обратился местный житель.

В ходе оперативно – розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен 46–летний безработный мужчина.

По данным следствия, подозреваемый периодически навещал потерпевшего и помогал ему по хозяйству, так как последний является инвалидом II группы. Во время этих визитов злоумышленник, выбрав удобный момент, похитил из квартиры заявителя беспроводные наушники, наручные часы, антенну с усилителем и приставку для цифрового телевидения с целью дальнейшей продажи.

В настоящее время похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.