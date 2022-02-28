В Якутии инспекторы ДПС выручили замерзших туристов 💪

Инспекторы ДПС отдела МВД России по Мегино-Кангаласскому району старший лейтенант полиции Виктор Тихонов и лейтенант полиции Айал Туласынов оказали помощь трём местным жителям, которые выехали на экскурсию к леднику, расположенному в Мегино-Кангаласском районе. Вечером на обратном пути у них произошла поломка автомобиля, и он заглох прямо на лесной дороге, где практически невозможно встретить мимо проезжающий транспорт. Около часа молодые люди пытались самостоятельно устранить неисправность транспортного средства. С каждой минутой температура воздуха опускалась все ниже и ниже, а когда уже потемнело она понизилась до минус 40 градусов по Цельсию.

Поняв, что самостоятельно справиться с ситуацией невозможно, один из мужчин, поймав слабый сигнал сотовой связи, позвонил в дежурную часть Госавтоинспекции района и сообщил о случившемся. Во время разговора он успел передать примерные координаты местоположения, а после из-за сбоя сети разговор прервался, потом и вовсе разрядилась батарея смартфона.

Чтобы согреться на морозе, местные жители вынуждены были разжечь костёр и ждать спасения. Уже через некоторое время в тёмном лесу засветились маячки красно–синего цвета. Полицейские оперативно добрались до места и оказали помощь гражданам, попавшим в сложную ситуацию. Согрев туристов в патрульном автомобиле, стражи порядка отбуксировали заглохшую машину до ближайшего автосервиса и продолжили обеспечивать безопасность дорожного движения.

Слова благодарности спасённые мужчины выразили через социальные сети, отметив оперативность и слаженность действий полицейских 🚔🚔🚔