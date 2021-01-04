В Якутии инспекторы ДПС спасли людей при пожаре (видео)

3 января около часа ночи во время несения службы инспекторы ДПС ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия) капитан полиции Николай РОДИОНОВ и лейтенант полиции Василий МАКСИМОВ получили информацию о том, что по адресу Лонгинова 4 города Якутска произошло задымление в двухэтажном деревянном доме.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, инспекторы сразу заметили густой черный дым, исходивший со второго этажа и с крыши дома. Они зашли в дом, начали стучать в двери квартир, сообщая жильцам о пожаре. На задымленном верхнем этаже стражи порядка обнаружили надышавшегося дымом мужчину, вывели его на свежий воздух и передали прибывшим медикам. Услышав крики о помощи, полицейские эвакуировали двух несовершеннолетних детей и их бабушку через окно второго этажа. До приезда спецслужб инспекторы посадили детей и пожилую женщину в патрульную машину.

Благодаря грамотным и оперативным действиям инспекторов ДПС удалось вовремя оповестить, эвакуировать всех жителей из горящего дома и избежать возможных трагических последствий.