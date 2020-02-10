В Якутии инспектор охраны природы подозревается в браконьерстве

Прокуратура Сунтарского района провела проверку соблюдения законодательства об охране животного мира.

Согласно материалам проверки прокуратуры, государственный инспектор охраны природы Республики Саха (Якутия), обязанный в соответствии со своей должностной инструкцией осуществлять в том числе государственный охотничий надзор, в нарушение Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иных нормативных актов в отсутствие выданного в установленном порядке уполномоченным органом разрешения на добычу соболя, добыл на территории особо охраняемой природной территории более 20 особей ценного пушного зверя.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «г» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, если это деяние совершено на особо охраняемой природной территории).

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры района.

По результатам служебной проверки государственный инспектор охраны природы Республики Саха (Якутия) уволен с занимаемой должности в связи с утратой доверия.