В Якутии иностранец обвиняется в наркопреступлении в составе ОПГ

Прокурор Мегино-Кангаласского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иностранного гражданина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение, на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием сети «Интернет», совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

По версии следствия обвиняемый в целях получения преступного дохода, состоя в организованной группе в качестве «курьера», получив от участника преступной группы информацию о месте закладки наркотиков в особо крупном размере на территории Мегино-Кангаласского района, прибыл на место для извлечения наркотических средств в целях дальнейшего распространения на территории г. Якутска.

Вместе с тем он задержан сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия. Из незаконного оборота изъято 2 килограмма наркотических средств.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

В отношении остальных участников организованной группы уголовное дело выделено в отдельное производство и расследуется отдельно.