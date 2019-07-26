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26 июля 2019, 12:14
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В Якутии иностранец осужден за изнасилование

 Собранные Мирнинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 33 – летнего гражданина Украины, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).  

Следствием и судом установлено, что в 8 марта 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, под одним из домов г. Мирный Мирнинского района совершил насильственные действия сексуального характера и изнасилование девушки.

Благодаря слаженным и грамотным действиям сотрудников следственного отдела совместно с оперативными работниками уголовного розыска лицо, совершившее преступление, установлено в кратчайшие сроки.

Несмотря на непризнание вины обвиняемым, собранные следствием доказательства, легли в основу обвинительного приговора, вынесенного  судом.

25 июля Мирнинским районным судом Республики Саха (Якутия) обвиняемый признан виновным в совершении указанных преступлений, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Источник: И.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по РС (Я) по взаимодействию со СМИ Анна Колесник.
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А помнишь? Конечно, помнишь…