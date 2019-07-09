В Якутии иностранец душил и насиловал девушку

Мирнинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего гражданина Украины по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Следствием установлено, что 8 марта текущего года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, под одним из домов г. Мирный Мирнинского района совершил насильственные действия сексуального характера и изнасилование девушки, при этом для подавления воли потерпевшей, душил и придерживал ее за шею.

Благодаря слаженным и грамотным действиям сотрудников следственного отдела совместно с оперативными работниками уголовного розыска лицо, совершившее преступление, установлено в кратчайшие сроки.

Преступление совершено в условиях неочевидности, в ходе расследования обвиняемый вину в совершении преступления не признавал, однако следствием собрано достаточное количество доказательств виновности обвиняемого, которые легли в основу обвинительного заключения.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Мирнинский район суд для рассмотрения по существу.