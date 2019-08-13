В Якутии иномарка врезалась в КамАЗ: 5 погибших, 4 раненых

Все погибшие и пострадавшие находились в салоне легковой машины

13 августа около 5ч 40 мин утра на 381-м километре федеральной автодороги «Лена» произошло столкновение автомобиля «Тойота Марк 2» и автомашины «КамАЗ». По предварительным данным, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП на месте происшествия до приезда скорой помощи скончались 5 человек. Еще 4 человека получили травмы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Все погибшие и пострадавшие находились в салоне легкового автомобиля. Водитель «КамАЗа» не пострадал.

Предварительно установлено, что компания молодых людей, среди которых находились несовершеннолетние 16-17 лет, остановила попутный автомобиль «Тойота» для того, чтобы добраться из г. Нерюнгри в пос. Чульман. Несмотря на то, что в салоне легковой машины уже находились несколько пассажиров, юноши и девушки сели в салон и разместились на коленях друг друга.

По словам водителя большегруза, он видел следовавший во встречном направлении автомобиль, который вилял на дороге из стороны в сторону. Опытный водитель «КамАЗа» даже остановился во избежание непредвиденных маневров иномарки, однако, «Тойота» на большой скорости все-таки выехала на полосу встречного движения и совершила лобовое столкновение с грузовым авто.

На месте дорожно-транспортного происшествия работает следственно-оперативная группа, которая установит все обстоятельства и причины происшествия.