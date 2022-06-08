08.06.2022
20:33
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Якутия
В Якутии идут искусственные дожди
Сегодня искусственные осадки вызваны в Сунтарском и Олекминском районах. Работа самолёта-зондировщика продолжается! тгк Республика Саха (Якутия)
Фото: тгк Республика Саха (Якутия)
Источник: тгк Республика Саха (Якутия)
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