В Якутии идет Спартакиада работников системы среднего профобразования

Вчера, 14 марта, министром образования и науки Якутии Владимиром Егоровым дан старт Спартакиаде работников системы среднего профобразования. Торжественное открытие мероприятия состоялось в Якутском педагогическом колледже им. С.Ф. Гоголева.

Министр, обращаясь к участникам соревнований, отметил, что именно спорт позволяет нам быть здоровыми и успешно выполнять наши профессиональные обязанности.

«Думаю, что спорт не только помогает быть профессионалами в своем деле, но это, прежде всего, и коллективизм, и соперничество, а также достижение высоких личных результатов. Вы прошли достаточно большой отбор, и эти соревнования являются уже своеобразным заключительным и отборочным этапом к соревнованиям, организуемым Республиканским комитетом профсоюза работников народного образования и науки РФ и заключительному этапу игр народов Якутии», — отметил министр. Владимир Анатольевич пожелал участникам честной борьбы.

От имени Министерства физической культуры и спорта республики и Российского студенческого спортивного союза участников с началом спартакиады поздравил президент «Саха Студенческого Спортивного Союза», директор Института физической культуры и спорта СВФУ им. М.К. Аммосова Дмитрий Платонов.

«Отрадно, что с каждым годом увеличивается количество преподавательского состава, сотрудников учреждений среднего профобразования Якутии. Это говорит о том, что спорт и физическая культура объединяет всех нас. Вы являетесь примером для подрастающего поколения и флагманом спортивного движения среди студенческой молодежи», — подчеркнул он.

На торжественном открытии мероприятия также приняли участие заместитель министра образования и науки Якутии Ньюргуна Соколова, главный судья Юрий Иванов, а также директора профессиональных образовательных организаций республики.

Как отметил директор Покровского колледжа Владислав Хабаров, коллектив колледжа подготовку к соревнованиям начал еще с января.

«Мы провели внутренние соревнования, определили лучших и ездили на товарищеские встречи с другими коллективами. Тренировки в колледже проходили каждую неделю», — сообщил он.

Стоит отметить, что Спартакиада для работников системы стала доброй традицией и ежегодно собирает самых активных и физически подготовленных представителей системы. В этом году в соревнованиях участвует 30 команд и более 600 участников со всей республики.

Спартакиада проходят по 7 видам спорта. Вчера прошли соревнования по пулевой стрельбе. Сегодня команды соревнуются по четырем видам спорта – волейбол, шахматы, настольный теннис и дартс. Итоги станут известны уже завтра, 16 марта на торжественном закрытии, которое состоится в 18.00 часов в спортивном зале Якутского педагогическом колледже им. С.Ф. Гоголева.