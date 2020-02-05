В Якутии идет прием заявок на «Большие вызовы-2020»

В Якутии идет прием заявок на региональный трек Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы-2020».

Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы» – это масштабное мероприятие для школьников, занимающихся научной или исследовательской деятельностью. В этом году конкурс, который организован образовательным центром «Сириус» для школьников 7–11 классов, проводится уже в пятый раз. Отбор включает в себя два трека — региональный и дистанционный, которые проходят параллельно.

По традиции победители и призеры конкурса, прошедшие все этапы отбора, приглашаются для участия в летней проектной смене «Большие вызовы» в образовательном центре «Сириус» г. Сочи. Ребята из разных регионов России будут работать командами над рыночной, отраслевой или научной задачей, поставленной руководителем проекта – представителем профессионального сообщества (партнера). Проектная работа строится по модели полного жизненного цикла разработки инноваций с характерными этапами работы. Также в каждом проекте будет рассматриваться возможность постпрограммного сопровождения.

Региональный конкурс проходит очно, в этом году в более чем 61 регионах. В Республике Саха (Якутия) конкурс организует Малая академия наук РС(Я) министерства образования и науки РС(Я) как региональный центр, работающий по модели ОЦ «Сириус». Заявки на участие в очном отборочном туре Республики Саха (Якутия) принимаются до 15 февраля 2020 года.

«С 2017 года Якутия успешно проводит региональный (отборочный) этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». Ежегодно около 300 школьников принимают участие в муниципальных этапах, в 2019-м году на региональный этап прошли 86 участников. На заключительный этап в г. Сочи были приглашены 9 школьников, которые все стали победителями по всем 4 направлениям. Также 4 участника получили дополнительные баллы на поступление и шанс на целевое обучение в ведущих вузах страны: МГУ им. М.В. Ломоносова, СПБГУ, МФТИ, МГТУ им. Баумана и др. Участие в этом престижном конкурсе – это уже победа для каждого, ведь программа позволяет не только значительно расширить свои знания по предмету, но и дает возможность работы с передовыми технологиями, пообщаться с ведущими специалистами и организациями, являющимися лидерами в данном направлении, получить методологическую поддержку и знания по ведению научно-исследовательской деятельности. Кроме того, «стажеры», как называют в «Сириусе» участников, приобретают «софтовые» навыки: умение работать в команде и защищать свою работу во время публичных выступлений», — отметил министр образования и науки РС(Я) Владимир Егоров.

В рамках конкурса участники могут принять участие в разнообразной клубной деятельности кружков ОЦ «Сириус» и в занимательной культурно-образовательной программе, которая включает экскурсии, лекции, мастер-классы.

Заявки на участие принимаются до 15 февраля 2020 года на сайте МАН РС (Я) на сайте https://konkurs.sochisirius.ru/

