В Якутии идет поэтапное расселение из аварийного жилья

В рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2019-2021 годах подлежат расселению 18,13 тысяч граждан из 325,21 тысяч кв.м. аварийного жилья. По состоянию на 05.04.2020 переселено 7400 человек (40%) из 140,30 тысяч кв.м. (42%).

Общая стоимость мероприятий по этапу реализации 2020-2021 годов составляет 10,4 млрд рублей, в том числе финансовая помощь Государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ – более 10 млрд рублей.

По состоянию на 05.04.2020 кассовое освоение составило 6,09 млрд рублей (59%), средства Фонда в сумме 3,9 млрд рублей будут освоены до конца 2021 года.

Общая стоимость мероприятий этапа 2021-2022 годов составляет 17,5 млрд рублей, в том числе финансирование Фонда – 15,7 млрд рублей.

По состоянию на 05.04.2020 кассовое освоение составило 878,86 млн руб. (5%), средства Фонда в сумме 14,8 млрд рублей будут освоены до конца 2022 года.

Заключены 592 государственных контракта на приобретение 2 814 жилых помещений на сумму 10,9 млрд рублей, также заключены 703 соглашения о выплате компенсации на сумму более 1,6 млрд рублей.

В 2021 году планируется ввод в эксплуатацию 55 многоквартирных домов, в которых приобретено 1 491 жилое помещение с общей площадью 69,95 тысяч кв.м.