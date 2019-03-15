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15 марта 2019, 21:15
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В Якутии идет подготовка к весеннему паводку

14 марта первый заместитель Председателя Правительства Якутии Алексей Колодезников провел в режиме видеоконференцсвязи заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по вопросу безопасного пропуска весеннего половодья на территории республики в 2019 году.

На заседании с участием с глав районов республики о ходе подготовки к безопасному пропуску весеннего половодья на территории РС (Я) с информацией выступил председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС (Я) Дмитрий Лепчиков.

Отмечено, что, исходя из сложившихся гидрометеорологических условий и прогнозов, весеннее половодье на территории Якутии будет сложным.

Сегодня уточнен реестр населенных пунктов на территории республики, подверженных затоплению.  Это 133 населенных пункта в 24-х муниципальных образованиях.

Для качественной подготовки к обеспечению безопасного пропуска весеннего половодья в 2019 году на реках Якутии, координации деятельности сил и средств ЯТП РСЧС, возобновлена работа Межведомственной рабочей группы по контролю за безопасным пропуском весеннего половодья. В состав данной рабочей группы включены 30 представителей от министерств, ведомств и организаций республики, а также территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.

Сегодня проводятся подготовительные работы по ослаблению прочности льда на реках Лена, Колыма, Алдан, Амга, Нюя, Токко.

Планируется зачернение льда на реках на 70 участках с объемом 706 га, распиловка льда на семи участках с протяженностью 41 км на территориях 14 муниципальных образований республики.

Для ликвидации затороопасных участков и проведения экстренной эвакуации населения из зон возможных ЧС планируется задействовать 15 воздушных судов гражданских авиакомпаний. Для мониторинга паводковой ситуации на реках республики также планируется дополнительно привлечь комплекс беспилотных летательных аппаратов «Полярных авиалиний», в готовности два комплекса квадрокоптера ГУ МЧС России и два квадрокоптера ГКУ РС (Я) «Служба спасения РС (Я)».

За уровнем воды на реках в период прохождения весеннего половодья будут следить 177 гидрологических постов Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в том числе 121 постоянный и 56 временных.

Также на заседании заслушана информация о подготовке объектов к безопасному пропуску паводковых вод в 2019 году министерства образования и науки РС (Я), министерства здравоохранения РС (Я) и министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС (Я).

По итогам заседания, Алексей Колодезников указал всем ответственным руководителям и главам районов обратить особое внимание на всестороннюю организацию и подготовку к предстоящему паводку 2019 года.

Первый вице-премьер правительства Якутии поручил строго контролировать качество и график работ по ослаблению прочности льда, обеспечить бесперебойное функционирование связи в населенных пунктах, попадающих в зону возможного затопления на предмет резервирования источников питания, усилить работу по страхованию имущества в данных селах и подготовке планов эвакуации населения, отгона скота и лошадей.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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